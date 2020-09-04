В водоемах ЗКО с начала года утонули 7 детей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По информации департамента ЧС по ЗКО, основная причина гибели несовершеннолетних на водоемах – отсутствие контроля со стороны взрослых и купание в запрещенных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также по недосмотру родителей семеро малышей выпали из окон многоэтажных домов. Один из них скончался на месте трагедии. Еще трое детей из Жангалинского района ЗКО погибли, захлебнувшись нечистотами в открытых канализационных колодцах.

По данным вр.и.о. начальника ДЧС ЗКО, подполковника Акылбека Ахметжанова, в 2020 году во время купального сезона в Западно-Казахстанской области на не оборудованных пляжах утонули 14 человек, из них 7 детей (в прошлом году на воде погибли 24 человека, из них 6 детей).

Основной причиной гибели детей на водоемах, как отметил А. Ахметжанов, является отсутствие должного контроля со стороны взрослых во время купания, а также распитие родителями спиртных напитков при купании в не оборудованных и запрещенных местах.

«На опасных и не оборудованных для купания и отдыха участках водоемов области установлено 246 запрещающих знаков и 34 информационных стенда, – пояснил Акылбек Ахметжанов. – Однако это не останавливает рискованных купальщиков. На текущий момент в области имеется 10 оборудованных пляжей, которые, в соответствии с указанием министра внутренних дел РК, патрулируют 66 мобильных групп из числа сотрудников департамента ЧС, департамента полиции, инспекции транспортного контроля, департамента экологии, департамента контроля качества товаров и услуг, управления по регулированию природопользования, в общей сложности 474 сотрудника. Считаю, что именно профилактические рейды этих групп способствовали тому, что количество погибших на водоемах людей уменьшилось на 36,3%».

В связи с прогнозом теплой погоды в сентябре мобильные группы будут продолжать рейдовые мероприятия по берегам рек до 15 сентября.

С начала года в Жангалинском районе ЗКО произошли еще две трагедии - трое маленьких детей утонули в открытых канализационных колодцах. С начала 2020 года, по данным департамента ЧС по ЗКО, в области зарегистрировано 7 случаев выпадения детей из окон многоквартирных жилых домов: один ребенок 5-летнего возраста разбился насмерть, еще 6 получили переломы и увечья (в 2019 году таких случаев также было 7, из них трое детей погибли).

«Самый недавний случай гибели ребенка в результате падения с высоты произошел 18 августа, в микрорайоне имени Кунаева. Мальчик, оставшись без присмотра взрослых, влез на окно, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал на асфальт с высоты 9-го этажа, - констатировал вр.и.о. руководителя ДЧС по ЗКО. – Хочу отметить, что зачастую жертвами падений становятся дети в возрасте 2-5 лет, которые не осознают опасности при играх на подоконниках, при открытых форточках. В целях исключения травматизма и выпадения детей из окон многоквартирных жилых домов департамент совместно с волонтерами молодежного объединения «Жаңғыру жолы» оборудовали безопасными устройствами открывания окон квартиры тридцати многодетных семей. Неравнодушные предприниматели Уральска обещают до конца года купить и установить устройства безопасности на окнах квартир более 100 многодетных семей. В целях предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с выпадением детей из окон, совместно с управлением строительства, управлением государственного архитектурно-строительного контроля прорабатывается вопрос с проектными и строительными организациями по вопросу установки замков безопасности на окнах многоэтажных зданий уже на стадии проектирования и строительства объектов».



