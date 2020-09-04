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В водоемах ЗКО с начала года утонули 7 детей

4 Сентября 2020 18:36
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В водоемах ЗКО с начала года утонули 7 детей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По информации департамента ЧС по ЗКО, основная причина гибели несовершеннолетних на водоемах – отсутствие контроля со стороны взрослых и купание в запрещенных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Также по недосмотру родителей семеро малышей выпали из окон многоэтажных домов. Один из них скончался на месте трагедии. Еще трое детей из Жангалинского района ЗКО погибли, захлебнувшись нечистотами в открытых канализационных колодцах.

По данным вр.и.о. начальника ДЧС ЗКО, подполковника Акылбека Ахметжанова, в 2020 году во время купального сезона в Западно-Казахстанской области на не оборудованных пляжах утонули 14 человек, из них 7 детей (в прошлом году на воде погибли 24 человека, из них 6 детей).

Основной причиной гибели детей на водоемах, как отметил А. Ахметжанов, является отсутствие должного контроля со стороны взрослых во время купания, а также распитие родителями спиртных напитков при купании в не оборудованных и запрещенных местах.

«На опасных и не оборудованных для купания и отдыха участках водоемов области установлено 246 запрещающих знаков и 34 информационных стенда, – пояснил Акылбек Ахметжанов. – Однако это не останавливает рискованных купальщиков. На текущий момент в области имеется 10 оборудованных пляжей, которые, в соответствии с указанием министра внутренних дел РК, патрулируют 66 мобильных групп из числа сотрудников департамента ЧС, департамента полиции, инспекции транспортного контроля, департамента экологии, департамента контроля качества товаров и услуг, управления по регулированию природопользования, в общей сложности 474 сотрудника. Считаю, что именно профилактические рейды этих групп способствовали тому, что количество погибших на водоемах людей уменьшилось на 36,3%».

В связи с прогнозом теплой погоды в сентябре мобильные группы будут продолжать рейдовые мероприятия по берегам рек до 15 сентября.

С начала года в Жангалинском районе ЗКО произошли еще две трагедии - трое маленьких детей утонули в открытых канализационных колодцах. С начала 2020 года, по данным департамента ЧС по ЗКО, в области зарегистрировано 7 случаев выпадения детей из окон многоквартирных жилых домов: один ребенок 5-летнего возраста разбился насмерть, еще 6 получили переломы и увечья (в 2019 году таких случаев также было 7, из них трое детей погибли).

«Самый недавний случай гибели ребенка в результате падения с высоты произошел 18 августа, в микрорайоне имени Кунаева. Мальчик, оставшись без присмотра взрослых, влез на окно, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал на асфальт с высоты 9-го этажа, - констатировал вр.и.о. руководителя ДЧС по ЗКО. – Хочу отметить, что зачастую жертвами падений становятся дети в возрасте 2-5 лет, которые не осознают опасности при играх на подоконниках, при открытых форточках. В целях исключения травматизма и выпадения детей из окон многоквартирных жилых домов департамент совместно с волонтерами молодежного объединения «Жаңғыру жолы» оборудовали безопасными устройствами открывания окон квартиры тридцати многодетных семей. Неравнодушные предприниматели Уральска обещают до конца года купить и установить устройства безопасности на окнах квартир более 100 многодетных семей. В целях предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с выпадением детей из окон, совместно с управлением строительства, управлением государственного архитектурно-строительного контроля прорабатывается вопрос с проектными и строительными организациями по вопросу установки замков безопасности на окнах многоэтажных зданий уже на стадии проектирования и строительства объектов».



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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Аида Галиева

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