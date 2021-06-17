В водном хозяйстве катастрофически не хватает специалистов – Ахылбек Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из главных угроз безопасности страны уже в ближайшей перспективе может стать дефицит воды. Об этом заявил сенатор Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мнению экспертов Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 км³/год. Вместе с тем, фактический износ инфраструктуры водохозяйственного сектора превышает 70%. В результате коэффициент полезного действия оросительных систем в республике не превышает 0,45-0,55, то есть непроизводительные потери оросительной воды составляют около 40%. В настоящее время у нас только на 4% земель используются современные методы капельного орошения, а это всего 62 тыс. га», - сказал Ахылбек Куришбаев.

Депутат отметил, что недавно состоялось выездное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий в Туркестанскую область.

«Уже сегодня в регионе почти повсеместно наблюдается серьезный дефицит оросительной воды. Как указывают международные эксперты, главной нашей проблемой является неэффективное управление водными ресурсами, несовершенство системы планирования и контроля воды в бассейнах рек, то есть водный кризис в нашей стране является прежде всего следствием кризиса управления», - добавил Ахылбек Куришбаев.

Сенатор привел несколько примеров.

«В Комитете водных ресурсов большинство работников не имеют практического опыта работы в отрасли, из 38 человек 18, или только 40% - специалисты водного хозяйства, в целом в системе РГП «Казводхоз» из 7 197 человек лишь половина имеют соответствующее профильное образование, многие из которых предпенсионного возраста. В одной из крупнейших в стране Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции, где располагается 761 река, 529 озер, 71 водохранилище и самые крупные в стране водоемы, работает всего 21 специалист. В Жайык-Каспийском бассейновой инспекции, охватывающей территории четырех областей, общая численность работников - 12 человек. В водном хозяйстве катастрофически не хватает инженеров–гидротехников, инженеров–строителей гидротехнических сооружений, гидрогеологов, гидрологов и гляциологов (специалистов по ледникам). Многих из них нет даже в классификации специальностей в вузах», - подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

По его словам, для развития отрасли уже сегодня нужны кадры, владеющие современными водосберегающими и цифровыми технологиями.

«Уже какой год поднимается вопрос о необходимости повышения качества подготовки специалистов-водников в вузах, восстановления Жамбылского гидромелиоративного института, открытия в Казахстане филиала ведущего в мире университета по водным проблемам, реанимации НИИ водного хозяйства, создания региональных центров по повышению знаний и переподготовки специалистов. Но, как говорится, воз и ныне там», - констатировал Ахылбек Куришбаев.

Было отмечено, что в большинстве водных объектов до сих пор нет гидрологических постов, поэтому мы не знаем, какими водными ресурсами располагаем. Аварии на гидротехнических сооружениях и плотинах зачастую являются результатом непрофессионализма работающих там специалистов. Неправильное планирование и строительство новых водных объектов приводит не только к неэффективному использованию государственных средств, но и к непроизводительным потерям воды.

«На международных переговорах по трансграничным рекам мы сильно проигрываем из-за слабости наших научных обоснований и часто меняющегося состава членов комиссии. В частности, в этом плане мы значительно отстаем от наших китайских партнеров, это одна из причин, почему мы слабо продвигаемся в вопросах вододеления с соседними странами. Таким образом, вопросы кадрового и научного обеспечения стратегически важной отрасли страны - водного хозяйства - проблема назревшая, и ее необходимо рассматривать как основной приоритет государственной политики, требующий безотлагательного решения», - резюмировал Ахылбек Куришбаев.



