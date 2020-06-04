В ВКО запустили воздушный шар с флагом и гербом республики

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городах и районах Восточного Казахстана в связи с пандемией коронавирусной инфекции большая часть мероприятий в честь Дня Государственных символов проходит в онлайн формате с общим охватом более 5 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В преддверии праздника был объявлен конкурс сочинений и рисунков среди учеников школ областного центра на тему «Бұл менің - Туым!», «Бұл менің - Әнұраным!», «Бұл менің - Елтаңбам!». Молодежь Усть-Каменогорска разместила в социальных сетях фотографии на фоне Государственных символов РК в рамках запущенной интернет-акции «Мои символы – моя гордость».

День Государственных символов начался с исполнения Гимна. Мелодия гимна прозвучала на 25-ти точках уличного радио.

У подножия горы Казахстан был запущен воздушный шар с изображением флага и герба Республики Казахстан. Кроме того, прошел парад катеров по реке Иртыш с 40 флагами.

В Семее состоялся онлайн-конкурс патриотической песни, в дистанционном формате горожане исполнили гимн республики.

В районах Восточного Казахстана состоялся флеш-моб «Мой флаг – моя гордость», концерт и выставка Государственных символов РК в дистанционном формате, онлайн-викторины, показ видеоролика от членов этнокультурных объединений, патриотические акции.

В рамках патриотической акции партии Nur Otan «Менің Туым, Менің Отаным» в области размещены 68 государственных флагов в торговых центрах и в учебных заведениях, на площадях и улицах. Также в рамках акции «Мой Флаг» по области на балконах многоэтажных жилых домов появились 223 государственных флага.