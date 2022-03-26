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В ВКО закрыли дорогу из-за метели

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Марта 2022, 12:00
В ВКО закрыли дорогу из-за метели

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участок республиканской трассы Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ закрыли в ночь на субботу из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«26 марта с 03.20 в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, метель) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (105-123 км., Шемонаиха- граница РФ) для всех видов транспорта», - говорится в сообщении ДЧС.


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