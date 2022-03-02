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В ВКО закроют автодорогу в связи с профилактическим спуском лавин
2 Марта 2022 09:44
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О закрытии автодороги Усть-Каменогорск - Таргын-Самарское в связи с проведением профилактического спуска лавин сообщили в ТОО «ОблШығысЖол», передает МИА «Казинформ».
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« 2 марта с 11:00 часов в связи с проведением работ по профилактическому спуску снежных лавин на участке км 95-102, 132-137 автомобильной дороги общего пользования областного значения «Усть-Каменогорск - Таргын-Самарское» движение для всех видов транспортных средств будет периодически закрываться», -говорится в сообщении ДЧС ВКО в Instagram.
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