В ВКО закроют автодорогу в связи с профилактическим спуском лавин

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О закрытии автодороги Усть-Каменогорск - Таргын-Самарское в связи с проведением профилактического спуска лавин сообщили в ТОО «ОблШығысЖол», передает МИА «Казинформ».

« 2 марта с 11:00 часов в связи с проведением работ по профилактическому спуску снежных лавин на участке км 95-102, 132-137 автомобильной дороги общего пользования областного значения «Усть-Каменогорск - Таргын-Самарское» движение для всех видов транспортных средств будет периодически закрываться», -говорится в сообщении ДЧС ВКО в Instagram.