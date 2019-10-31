В ВКО выбрали лучшую молодую семью

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Шуақты шаңырақ», посвященный Году молодежи, организован в целях укрепления и пропаганды семейных ценностей среди молодых семей, передает МИА «Казинформ».

За право называться лучшим коллективом под гордым названием «Семья» соревновались 12 супружеских пар вместе с детьми. Им предстояло побороться в силе, ловкости и выносливости в различных веселых спортивных конкурсах.

По словам директора областного Молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбековой, это мероприятие проводится в регионе не первый год, и, судя по той популярности, что оно приобрело за эти годы, можно уже говорить о доброй традиции.

В актовом зале ВКГТУ имени Д. Серикбаева, где проходил конкурс «Шуақты шаңырақ», царила легкая, доброжелательная, веселая атмосфера. Посредством жеребьевки сформированы 3 команды по 4 семьи.

Участники, особенно маленькие, не скрывали своего волнения перед эстафетами. Но когда все вместе – мама, папа и малыш, а у кого-то и двое – не страшны никакие испытания. Поэтому все продемонстрировали не только выносливость, силу воли и рвение к победе, но и смекалку, а также сплоченность команды. И хотя все команды стремились к победе, они активно и дружно поддерживали и своих соперников.

Пожалуй, самым умилительным конкурсом был забег ползунков. Малыши еще не научились ходить, но это не помешало им побороться за победу в самых первых в их жизни соревнованиях.

Результаты участников во время прохождения испытаний фиксировались и озвучивались сразу. По итогам конкурсного дня были объявлены самые ловкие, спортивные и дружные семьи.





Кстати, ни одна из семей не осталась без внимания – по решению судей проигравших не было. Свои победы участники посвятили прославленной восточноказахстанской спортсменке Ольге Рыпаковой, которая недавно завоевала золото в VII Всемирных военных играх.

Участие в конкурсе приятно еще и потому, что победа в нем гарантирует прибавку к семейному бюджету. За первое место был вручен приз в 50 тыс. тенге, за второе – 30 тыс. тенге, за третье место – 20 тыс. тенге.

К тому же, как заметили родители, положительные эмоции детей, их счастливые лица – для них самая значимая награда.

Семья Тищенко не первый раз принимает участие в подобных соревнованиях.

«Такие семейные мероприятия не только сближают родителей и детей, но и приобщают юных к здоровому образу жизни, – говорит Ольга Тищенко. – Нам не важно, какое мы место займем, главное – получить заряд хорошего настроения и провести время весело и с пользой вместе с детьми».







