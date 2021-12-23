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    В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»

    23 Декабря 2021, 20:50

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 2020 года по инициативе акима области в регионе реализуется программа «Одноэтажный Восток». В рамках данной жилищной программы в этом году в Уланском районе построили 12 двухквартирных домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Подробно об обеспечении жильем жителей Уланского района рассказал аким района Ренат Курмамбаев в ходе пресс-конференции. Он отметил, что в этом году были построены дома в поселке Касыма Кайсенова, селах Таврия, Бозанбай. Подписаны офтейк-контракты с частными застройщиками на 2022 год. В следующем году будут сданы в эксплуатацию 25 двухквартирных домов в поселке Касыма Кайсенова, селах Герасимовка, Мамай батыр и Сагыр.

    В текущем году начато строительство двух 40-квартирных кредитных жилых дома в поселке Касыма Кайсенова. Кроме того, по госпрограмме «Нұрлы жер» планируется ввести в эксплуатацию 4050 квадратных метров жилья.

    – В целом по итогам 2022 года мы планируем ввести в эксплуатацию 8,5 тысяч квадратных метров жилья, – отметил Ренат Курмамбаев.

    Растут темпы строительства жилья, а пропорционально им увеличивается численность населения в районном центре. В связи с этим один из актуальных вопросов в поселке Касыма Кайсенова – строительство новой школы. На эти цели в августе текущего года были выделены средства из областного бюджета, начато строительство. Ввести школу в эксплуатацию планируется в 2022 году. В ней смогут получать знания 320 детей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Жилье
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