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вчера 16:35
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вчера 16:08
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В ВКО ведутся работы по спасению горняка
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области ведутся работы по спасению горняка, заблокированного под землей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Казцинк».
В компании сообщили, что 5 января на Риддер-Сокольном руднике Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» один из участков был заблокирован обводненной горной массой.
«Сразу же после получения информации о происшествии весь работавший под землей персонал был поднят на поверхность, а обводненный участок изолирован. На тот момент была потеряна связь с бурильщиком шпуров, работавшим на месте. Незамедлительно был создан штаб. Помимо специалистов компании, в спасательной операции участвуют горноспасательный отряд и представители компетентных государственных органов. Ночью, 6 января, удалось установить связь с сотрудником. Сейчас все силы направлены на то, чтобы оперативно добраться до работника», - говорится в сообщении ТОО «Казцинк» в Instagram.
Как отмечается, задействованы лучшие компетентные специалисты и техника. На месте организовано дежурство медицинской бригады, представители компании оказывают всю необходимую помощь семье сотрудника.
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