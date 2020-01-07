+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -8 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В ВКО ведутся работы по спасению горняка

7 Января 2020 01:11
Поделиться:
В ВКО ведутся работы по спасению горняка

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области ведутся работы по спасению горняка, заблокированного под землей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Казцинк».

В компании сообщили, что 5 января на Риддер-Сокольном руднике Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» один из участков был заблокирован обводненной горной массой.

«Сразу же после получения информации о происшествии весь работавший под землей персонал был поднят на поверхность, а обводненный участок изолирован. На тот момент была потеряна связь с бурильщиком шпуров, работавшим на месте. Незамедлительно был создан штаб. Помимо специалистов компании, в спасательной операции участвуют горноспасательный отряд и представители компетентных государственных органов. Ночью, 6 января, удалось установить связь с сотрудником. Сейчас все силы направлены на то, чтобы оперативно добраться до работника», - говорится в сообщении ТОО «Казцинк» в Instagram.

Как отмечается, задействованы лучшие компетентные специалисты и техника. На месте организовано дежурство медицинской бригады, представители компании оказывают всю необходимую помощь семье сотрудника.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив