В ВКО в ходе профилактических мероприятий на льду предупреждено 8839 рыболовов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели ДЧС ВКО продолжают профилактику мер безопасности на зимних водоемах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

С начала зимнего периода в области проведено 934 рейда с охватом 8839 человек, которым разъяснены правила и вручены агитационные памятки, организовано 4140 инструктажей с рыболовами и 134 интерактивных урока для школьников, установлено 119 предупреждающих и запрещающих знаков.

Как отмечают специалисты, многие граждане решаются отправиться на рыбалку, далеко удаляются от берега, посещая незнакомые водоёмы. Для предупреждения несчастных случаев спасатели региона организуют профилактические мероприятия и беседы с населением. С начала осеннее- зимнего периода в регионе при несоблюдении мер безопасности утонуло 3 человека.

Рыболовам в ходе рейдов сотрудники ДЧС ВКО напоминают, что максимальное расстояние должно составлять не более 15-20 метров. Ни в коем случае не следует отправляться на рыбалку в одиночку, чтобы в любой момент товарищи могли прийти на помощь друг другу. Необходимо также иметь при себе средства индивидуального спасения: верёвку около 15 метров, спасательный жилет, необходимо также знать, что зимний лёд, имеющий монолитную структуру, предупреждает об опасности. Он начинает похрустывать под ногами, а в стороны расходятся радиальные трещины. В таком случае надо широко расставить ноги, развернуться, не отрывая ступней от поверхности льда, и уходить в ту сторону, откуда пришли.

«С собой рыболовам необходимо брать веревку длиной 12-15 метров, на одном конце которой должен быть закреплен груз весом 300-500 грамм, а на другом – петля. Также для опоры на лед должно быть приспособление с заточенным стержнем, предназначенное для самостоятельного спасения из ледяной полыньи», – пояснил заместитель начальника ДЧС ВКО, Дмитрий Титов.

ДЧС ВКО призывает тех, на чьих глазах на льду провалился человек, сообщить об этом по телефону «112». Для спасения человека можно использовать подручные средства: доски, ремни, шарфы, санки, лыжи, но бросать их пострадавшему нужно за 3-4 метра – меньше, чем на это расстояние к краю пролома приближаться нельзя.