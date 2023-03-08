В ВКО устраняют последствия схода снежной лавины на трассу

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 8 марта около 13.00 часов на 62 км автомобильной дороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи самопроизвольно сошла снежная лавина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

Параметры сошедшей снежной лавины составили: длина - 4 м, ширина – 3 м, высота – 1 м.

Жертв и разрушений нет. Республиканская трасса открыта. На участке движение организовано по одной полосе.

Дорожники расчищают отрезок дороги. На месте работает спецтехника.