В ВКО успешно обучают общественных медиаторов и членов согласительных комиссий

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в целях эффективного разрешения социально-трудовых споров и конфликтов в досудебном порядке, в том числе путем медиации, между территориальным объединением профсоюзов и областным судом действует меморандум о взаимном сотрудничестве. В 2018 году был создан Центр примирения «Татуласу орталығы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

По информации председателя территориального объединения профсоюзов Темирбека Касымжанова, за этот период в Центр примирения обратилось 2 194 человека, в том числе 297 по трудовым спорам. Процедурой медиации было разрешено 283 обращения и работодателями выплачено более 19 млн тенге заработной платы и компенсаций по отпускам.

«В рамках правовой работы территориальное объединение профсоюзов тоже проводит различные встречи. Только с начала этого года проведено 47 встреч с руководителями по обсуждению проблемных вопросов в сфере трудового законодательства, и 17 по вопросам исполнения условий коллективных договоров», – отметил Темирбек Касымжанов.

Примечательно, что 2021 год объявили Годом первичной организации профсоюзов. Поэтому особое внимание уделяется обучению членов согласительных комиссий и общественных медиаторов на предприятиях, которые на местах могут помочь в разрешении социально-трудовых конфликтов. Обучение проходит в Центре примирений. Всего за время работы проведено больше 565 информационных и обучающих семинаров.

Как рассказала руководитель Центра примирения Елизавета Абдрахманова, первыми обучились общественные медиаторы на предприятиях филиалов АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», АО «УМЗ», согласительные комиссии Центра матери и ребенка, областной больницы, профсоюзной организации отдела образования города Усть-Каменогорска.

«Все это сделано для того, чтобы при возникновении конфликтных ситуаций общественные медиаторы на местах, в коллективе, могли помочь в разрешении вопросов, знали технологии разрешения споров. Мировая практика говорит о том, что конфликт, который разбирается на месте, самый эффективный, ведь участники могут сразу же выразить свои мнения. Когда есть диалог, тогда есть и решение вопроса», – отметила Елизавета Амировна.

Ежегодно в Центре примирения обучаются трудовые согласительные комиссии, которые могут помочь работнику разрешить индивидуальный трудовой спор с работодателем.

«В составе каждой согласительной комиссии должно быть равное количество человек от представителей стороны работодателя и представителей стороны работников. В момент какого-то спора, допустим, на работника наложено взыскание, штраф или ограничение, или работник считает, что его незаконно переместили, понизили, можно обратиться в согласительную комиссию. Только после заседания и решения согласительной комиссии работник может обратиться в суд», – сказала Елизавета Абдрахманова.

29 и 30 марта в Центре примирения прошло очередное обучение согласительных комиссий и общественных медиаторов дошкольных и школьных организаций отдела образования Усть-Каменогорска. Таким образом было обучено 19 общественных медиаторов дошкольных первичных организаций образования города, и 10 членов согласительных комиссий. При этом, в ходе тренингов упор делается на разбор различных конфликтных ситуаций.

Примечательно, что сейчас чаще всего за консультацией для разрешения трудовых споров в Центр примирения обращаются работодатели.

«Раньше за консультацией часто обращались работники. Но сейчас работодатели понимают, что индивидуальные конфликты не создают ни положительный эмоциональный фон, ни комфортность при работе, и отражаются на работоспособности. Поэтому несмотря на то, что работодатель имеет более сильную правовую базу, 70 процентов от числа обращений исходит от них. Потому что теперь у них есть возможность получить поддержку со стороны профсоюзов, внести какие-либо дополнения и изменения в законодательство по развитии профсоюзов», – пояснила Елизавета Абдрахманова.

В целом, с начала этого года в Центре примирения проведено уже 72 консультации, заключено 18 медиативных соглашений, в том числе по семейным конфликтам, добровольным алиментным соглашениям и разделу имущества, трудовым спорам, частным долговым распискам. Кроме того, в январе этого года Центр переехал в собственное здание, специально оборудованное областным судом.

«В прошлом году поступало очень много вопросов в суды и другие консультативные центры. Поэтому руководство Восточно-Казахстанской области решило, что необходим такой центр, куда люди могут приходить, получать любую консультацию. Тем более в связи с пандемией это стало еще более актуальным вопросом. Здесь люди могут получить безвозмездную консультацию от медиаторов, чтобы понять, как им действовать дальше, и уже даже не приходить на какие-либо платные услуги к нам. Ведь у них уже есть правовая основа», – сказала руководитель Центра примирения.

Говоря о главном преимуществе досудебного разрешения любого спора, Елизавета Абдрахманова отметила, что в процедуре медиации решение принимается с учетом интересов обеих сторон в рамках закона, ведь стороны обязательно приходят к взаимовыгодному соглашению.

Сейчас в Центре примирении развивают такие направления работы, как разрешение конфликтов микрокредитных организаций, а также обучение общественных медиаторов в сельских округах.