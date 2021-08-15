В ВКО стартовали республиканские соревнования «Школьник Казахстана-2021»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО стартовали Республиканские соревнования традиционной многодневной велосипедной гонки «Школьник Казахстана-2021», передает МИА «Казинформ».

Организаторами мероприятия стали Национальный научно-практический центр физической культуры МОН РК, РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта», акимат Восточно-Казахстанской области и управление образования ВКО.

В гонке принимают участие 130 спортсменов из г. Нур-Султан, г.Алматы, г. Шымкент, Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.

«Для Восточного Казахстана это вдвойне приятно. В рамках празднования 30-летия Независимости нашего государства республиканское мероприятие проходит на земле Восточного Казахстана. Сегодня в соревнованиях участвуют молодые спортсмены, подающие надежды из более чем 10-ти областей. Желаем, чтобы вы достигли своих целей», - обратился к спортсменам на церемонии открытия заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов.

Участников гонки на протяжении всей трассы будут сопровождать дорожная полиция, скорая медицинская помощь, и машины поддержки.

«Гонка очень серьезная. В этом году она проводится на дорогах Восточного Казахстана, поскольку здесь рельеф и трассы очень подходят для проведения велогонки. Все говорят, что по трассам здесь вторая Италия. Хочется, чтобы прошла честная борьба, в результате которой будут отобраны велосипедисты на чемпионат мира», - говорит заслуженный тренер РК Рашид Хакимов.

Сами участники отмечают, что победный настрой им не сбивают даже неблагоприятные погодные условия.

«Вчера был дождь, мешал очень сильно, поскольку было много воды. Но тем не менее настрой уверенный, буду прилагать все усилия для хорошего результата. Желаю всем участникам успехов и, главное, чтобы не было падений», - сказал один из участников велогонки Константин Казаков.

Отметим, мероприятие проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Торжественное закрытие состоится 19 августа.