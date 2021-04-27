В ВКО создали 14 ОСИ и 93 простых товарищества

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области создали 14 ОСИ и 93 простых товариществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

По информации заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Нурлана Рамазанова, на сегодняшний день жилой фонд региона составляет 5 619 многоквартирных домов, из них в этом году подлежат переходу на новые формы управления 4 497 домов.

Сейчас в области перешли на новые формы управления лишь 106 МЖД или два процента от общего количества домов. В ВКО создано 14 объединений собственников имущества, в том числе два – в Усть-Каменогорске, четыре – в Семее, восемь – в районе Алтай. В большинстве случаев жильцы домов переходят на простые товарищества. Их в регионе создано 93, в том числе 65 – в Усть-Каменогорске, 28 – в Семее.

«В рамках общенационального плана мероприятий по Посланию Главы государства касательно реформы по внедрению института ОСИ в области в настоящее время утверждены графики по регистрации объектов кондоминиума и перехода на новые формы управления многоквартирными жилыми домами на 2021 год, графики проведения собраний по каждому дому, Дорожная карта по обеспечению перехода на новые формы управления в многоквартирных жилых домах. По итогам выполнения запланированных мероприятий ожидается, что до конца этого года будет обеспечен переход на новые формы управления домами», – сообщил Нурлан Рамазанов.

Напомним, до 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны передать совету многоквартирного жилого дома все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию. Управление многоквартирным домом ложится на плечи собственников квартир.

Закон РК по вопросам ЖКХ, направленный на урегулирование деятельности органов управления и содержания объектов кондоминиума, порядка его оформления, накопления денежных средств на капитальный ремонт общего имущества, участие в этих процессах самих собственников, в том числе с вовлечением непосредственно жилищной инспекции местных исполнительных органов был принят в декабре 2019 года.

С этого года собственники квартир и нежилых помещений начали создавать объединения собственников имущества или простые товарищества. Перейти на данные формы управления необходимо было до 7 января 2021 года. Но пандемия внесла свои коррективы. Поэтому у жильцов многоквартирных домов еще есть больше года, чтобы принять решение.

Учитывая большой поток обращений от граждан по созданию новых форм управления, КазЦентрЖКХ запустил Телеграмм бот @kazcenter_zhkh_bot. Также вопросы могут поступать на платформу Suraqtar.kz. Помимо этого, актуализирован сайт КазЦентрЖКХ zhkh.kz. Там можно найти все информационные материалы по переходу на новые формы управления - буклеты, брошюры, флаера, инфографики, видеоролики.