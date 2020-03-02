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В ВКО сохраняется лавинная опасность

2 Марта 2020 18:15
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В ВКО сохраняется лавинная опасность

УСТЬ-КАМЕНОГРОСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО сохраняется лавинная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

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«В области со 2 по 9 марта сохраняется лавинная опасность», - говорится в сообщении.

По информации ВК филиала Казселезащита, в связи с повышением температурного фона, в горных районах Восточного Казахстана лавиноопасно.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, обстановка в горных районах сложная. Ветровые надувы, большое количество выпавшего снега – все это создает условия для самопроизвольного схода лавин.

В конце прошлой недели специалистами Казселезащиты, на двух участках автодороги «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка – Северное» и на трех участках автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай» проведены профилактические спуски лавин. На всех участках накопленного снега так много,что сошедшие лавины перекрыли автодороги. Сошло 16700 куб.м снега

«Специалисты обращаются к жителям области – весной особенно сильно увеличивается вероятность схода лавин. Будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов и воздержитесь от походов в горы» , - отмечается в сообщении.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Погода,
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