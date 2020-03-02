В ВКО сохраняется лавинная опасность
УСТЬ-КАМЕНОГРОСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО сохраняется лавинная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
«В области со 2 по 9 марта сохраняется лавинная опасность», - говорится в сообщении.
По информации ВК филиала Казселезащита, в связи с повышением температурного фона, в горных районах Восточного Казахстана лавиноопасно.
Несмотря на проводимую профилактическую работу, обстановка в горных районах сложная. Ветровые надувы, большое количество выпавшего снега – все это создает условия для самопроизвольного схода лавин.
В конце прошлой недели специалистами Казселезащиты, на двух участках автодороги «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка – Северное» и на трех участках автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай» проведены профилактические спуски лавин. На всех участках накопленного снега так много,что сошедшие лавины перекрыли автодороги. Сошло 16700 куб.м снега
«Специалисты обращаются к жителям области – весной особенно сильно увеличивается вероятность схода лавин. Будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов и воздержитесь от походов в горы» , - отмечается в сообщении.
- Сильный ветер и туман ожидаются в Туркестанской области 3 марта
- О шторме предупредили жителей столицы и нескольких областей республики
- Копии Боевых знамен Победы прибыли в Усть-Каменогорск и Аягоз
- Осадки, гололед и туман ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
- Новый кардиологический центр возводят в Алтае
- Копия Боевого знамени Победы прибыла в Семей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана