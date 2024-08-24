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    15:45, 24 Август 2024 | GMT +6

    В ВКО силами МЧС потушено загорание сухостоя в лесничестве

    лес
    Фото: кадр из видео МЧС

    В Синегорском лесничестве Уланского района ВКО произошло возгорание сухой травы и кустарников, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Инцидент зафиксирован в труднодоступной возвышенной горной местности.

    В тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК,  осуществлено 6 сбросов воды.

    Пожар ликвидирован на площади 0,3 га. 

    МЧС просит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесном массиве.

    Ранее сообщалось также, что в Восточном Казахстане ведут борьбу с загоранием высоко в горах. В ликвидации было задействовано 67 лесников и пожарных, 6 единиц техники, вертолеты МИ-2 Казавиалесоохраны и МИ-8 авиаподразделения ВКО.

    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия Лесные пожары
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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