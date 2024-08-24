В ВКО силами МЧС потушено загорание сухостоя в лесничестве

В Синегорском лесничестве Уланского района ВКО произошло возгорание сухой травы и кустарников, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Инцидент зафиксирован в труднодоступной возвышенной горной местности.

В тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК, осуществлено 6 сбросов воды.

Пожар ликвидирован на площади 0,3 га.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесном массиве.

Ранее сообщалось также, что в Восточном Казахстане ведут борьбу с загоранием высоко в горах. В ликвидации было задействовано 67 лесников и пожарных, 6 единиц техники, вертолеты МИ-2 Казавиалесоохраны и МИ-8 авиаподразделения ВКО.