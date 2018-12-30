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В ВКО сильный ветер повредил крыши зданий

30 Декабря 2018 14:47 74
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В ВКО сильный ветер повредил крыши зданий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области сильный ветер сорвал крыши со зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

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«30 декабря в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области в результате порывистого ветра до 18м/с произошли частичные срывы кровель: в селе Капанбулак со здания средней школы им. Т. Хасенова на площади 200 кв.м.; в г. Шар со здания ГУ «Управление специализированной службы охраны ВКО» на площади 140 кв.м», - сообщили в пресс-службе.
В ВКО сильный ветер повредил крыши зданий

В Комитете также отметили, что жертв и пострадавших нет. На местах работает комиссия.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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