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    19:35, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    В ВКО разрешили посещать дома ребенка и детские дома

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области разрешается деятельность специальных и специализированных организаций для детей, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, в регионе разрешается деятельность специальных и специализированных организаций для детей, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов общего типа и для одаренных детей, домов ребенка, детских домов, детских центров оказания специальных социальных услуг полустационарного типа, а также центров ресоциализации и адаптации лиц, без определенного места жительства с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

    Жителям разрешается посещать дома ребенка и детские дома потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом. Дата выдачи - не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

    Также следует обеспечить соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима в лечебных учреждениях, оказывающих услуги стационарного характера, в медико-социальных объектах (центрах оказания специальных социальных услуг стационарного типа, в том числе детских) и реабилитационных центрах для инвалидов.

    Вновь поступающие пациенты принимаются в медико-социальные учреждения при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР или документа о получении полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

    Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область
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