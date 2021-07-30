В ВКО разъяснили новое постановление санврача области

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 30 июля в Восточном Казахстане в силу вступило новое Постановление санитарного врача области, согласно которому ограничительные меры продлены с 3 августа по 16 августа на всей территории области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Канат Турдиев разъяснил положения Постановления в ходе брифинга. Он отметил, что согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 24 июля текущего года Восточно-Казахстанская область находится в «красной» зоне. На территории региона с начала пандемии зарегистрировано больше 33 тысяч случаев заболевания. Наибольшая заболеваемость коронавирусной инфекций выявляется в городах Семей, Усть-Каменогорск. В настоящий момент рост заболеваемости связан с циркуляцией «дельта» штамма на территории Республики, а также со снижением дисциплины населения по соблюдению карантинных мер.

Согласно новому постановлению в городах и районах области объекты будут осуществлять свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для «красной» зоны. А реализация проекта «ASHYQ» в регионе будет осуществляться в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Казахстана от 29 июля 2021 года.

– Данным постановлением введены ряд послаблений для объектов, участвующих в проекте «ASHYQ». Им разрешена работа в выходные и праздничные дни, – отметил Канат Турдиев.

В частности, участвующим в проекте «ASHYQ», непродовольственным рынкам вне- и внутри зданий разрешена работа с 10.00 до 17.00 часов в субботу и воскресенье. Торговые дома, участвующим в проекте, разрешена работа в будние дни без ограничений, с 10.00 до 22.00 часов в субботу и воскресенье.

Помимо этого, объектам общественного питания, в том числе ресторанам, кафе, кофейням, летним площадкам, банкетным залам разрешено работать с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест, без проведения массовых семейных, торжественных, памятных, обрядовых и других мероприятий.

Фудкорты могут работать работа с 10.00 до 22.00 часов, при заполняемости до 20%, но не более 30 мест.

– Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 могут осуществлять свою деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, – подчеркнул Канат Турдиев.

Разрешена работа спорткомплексов, оздоровительных центров до 30 человек, а также вакцинированным двумя компонентами лицам.

Согласно постановлению разрешено движение междугородних, межобластных, внутриобластных регулярных автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских перевозок. Общественный транспорт внутри городов и населенных пунктов функционирует все дни, кроме выходных и праздничных дней. В эти дни общественный транспорт будет работать с 8 до 10 часов утра, а также с 18.00 до 20.00 часов на доставку работников предприятий с непрерывным циклом технологического процесса.

Канат Турдиев подчеркнул, что объектам, участвующим в проекте «ASHYQ» со статусом «Лидеры «Ashyq» предусмотрены льготы. Участники проекта в «красной» зоне могут работать по условиям «желтой» зоны. Участники проекта в «желтой» зоне могут работать по условиям «зеленой зоны». При вакцинации первым компонентом не менее 90% сотрудников, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

В целом, по информации директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, сейчас в проекте «ASHYQ» участвуют больше двух тысяч объектов, из них свыше 1330 – официальных участника, почти 1700 предприятий тестируют проект. В ходе выступления на брифинге он отметил, что согласно новому алгоритму включения новых участников в проект, упрощена процедура получения QR-кода.

– Для подачи заявки необходимо зайти на сайт InfoKazakhstan.kz, используя ЭЦП-ключ. Открыть вкладку «Мои заявки» и подать заявку. После чего необходимо подтвердить наличие документов, разрешающих работу и ответственность ща введенные данные. После отправки и одобрения заявки, нужно скачать необходимые материалы, – рассказал Кайрат Мамырбеков.

Он подчеркнул, что с каждым днем количество участников проекта увеличивается. Большое количество заявок в данное время поступает от субъектов торговли. Также QR-коды получают добровольные участники, в числе которых государственные учреждения, детские дошкольные учреждения, промышленные предприятия.