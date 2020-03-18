В ВКО рассказали об эпидемиологической обстановке

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан рассказал об эпидемиологической обстановке в области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

На сегодняшний день внесены изменения в постановление Главного государственного санитарного врача РК и изменились категории стран в зависимости от объемов и количества заболевших людей в этих странах. Итак, к категории 1 А относятся Италия, Иран, Испания, Германия, Франция. С 20 февраля по данной категории в ВКО было госпитализировано 79 человек, из них выписано 65. По состоянию на 17 марта на обсервации находятся 14 человек.

К категории 1 Б относятся КНР, Южная Корея и оставшиеся страны зоны Шенген. По данной категории в Восточном Казахстане на дому изолированы 8 человек. В настоящий момент никакая опасность их здоровью не угрожает.

Ко второй категории относятся США, Великобритания, Катар, Таиланд, Филиппины, Индия, ОАЭ, Азербайджан. В регионе по данной категории 73 человека, самочувствие которых медики контролируют методом обзвона.

В ВКО разработан алгоритм действий при выявлении случаев КВИ. Для этого подготовлены 500 инфекционных коек, 413 дополнительных инфекционных, 600 провизорных, 2505 обсервационных.

В целом, проведено 42 анализа на COVID-2019. Все анализы отрицательные, диагноз не был подтвержден. Ильяс Мухамеджан подчеркнул, что анализы на КВИ берутся строго по показаниям: при условии, что был контакт с зараженным человеком, у лиц, прибывших из стран, неблагополучных в эпидемиологическом плане, и есть симптомы заболевания.

Анализы проходят двухэтапную проверку. Сначала в Усть-Каменогорске, в Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы, после чего - в Алматы, в референс-лаборатории на базе Национального научного центра особо опасных инфекций.

Руководитель управления здравоохранения отметил, что медицинские организации области обеспечены средствами индивидуальной защиты из расчета на два месяца. Имеются противовирусные препараты. Сформированы специальные списки врачей и бригад, которые при необходимости будут работать трёхсменно. В составе бригад - врач-инфекционист, врач-реаниматолог, две медсестры и две санитарки.

Совместно с Медицинским университетом Семея проведено два цикла обучения врачей-инфекционистов. Сейчас эти обучения переведены в онлайн-формат, для того чтобы медики имели возможность ежедневно повторять алгоритмы лечения, диагностики инфекции.

«Настоятельно рекомендую в целях профилактики соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки с мылом, использовать спиртовые антисептики. Также следует избегать мест массового скопления людей. Если у вас есть симптомы ОРВИ, или же вы приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и контактировали с заболевшим человеком, вызывайте скорую на дом», – заключил Ильяс Мухамеджан.