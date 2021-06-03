В ВКО рассказали о начале первого этапа переписи населения
Как сообщил и.о. руководителя департамента Бюро национальной статистики по ВКО Берик Терликбаев, на подготовительном этапе, который будет проводиться с 1 по 30 июня, интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту для уточнения адресов жилых и нежилых помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в них. В ходе устного опроса населения, полученная информация будет заноситься интервьюерами в планшетные устройства. Результаты проделанной работы по уточнению адресов и количества проживающих, послужат базой для деления территории на инструкторские и счетные участки, которые будут задействованы во втором этапе – основной переписи населения
Основными новшествами предстоящей переписи населения будет использование интернет-опроса населения в онлайн-режиме и сплошной опрос населения посредством планшетов.
С 1 сентября по 15 октября казахстанцы смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи на специализированном сайте – sanaq.gov.kz. Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 30 октября, и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.
«Респонденты, представившие сведения через интернет, не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений», – отметил Берик Терликбаев.
Спикер рассказал, как будет выглядеть интервьюер, проводящий опрос населения. Он должен иметь при себе удостоверение интервьюера с фотографией, ФИО, датой выдачи и сроком его действия, подписью и печатью территориального органа статистики. На нем должны быть надеты шарф и портфель синего цвета с символикой переписи населения.
В период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр «1446». Также будет действовать номер 8 8000 800 878.
Также вся информация о Национальной переписи будет опубликована на специализированном сайте sanaq.gov.kz, на официальном сайте stat.gov.kz, а также в социальных сетях YouTube (STATGOV KZ), Facebook (@statgov.kz), Instagram (@statgov.kz) с хэштегом #sanaqkz2021.