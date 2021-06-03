В ВКО рассказали о начале первого этапа переписи населения

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о начале первого этапа Национальной переписи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Как сообщил и.о. руководителя департамента Бюро национальной статистики по ВКО Берик Терликбаев, на подготовительном этапе, который будет проводиться с 1 по 30 июня, интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту для уточнения адресов жилых и нежилых помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в них. В ходе устного опроса населения, полученная информация будет заноситься интервьюерами в планшетные устройства. Результаты проделанной работы по уточнению адресов и количества проживающих, послужат базой для деления территории на инструкторские и счетные участки, которые будут задействованы во втором этапе – основной переписи населения

Основными новшествами предстоящей переписи населения будет использование интернет-опроса населения в онлайн-режиме и сплошной опрос населения посредством планшетов.

С 1 сентября по 15 октября казахстанцы смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи на специализированном сайте – sanaq.gov.kz. Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 30 октября, и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

«Респонденты, представившие сведения через интернет, не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений», – отметил Берик Терликбаев.

Спикер рассказал, как будет выглядеть интервьюер, проводящий опрос населения. Он должен иметь при себе удостоверение интервьюера с фотографией, ФИО, датой выдачи и сроком его действия, подписью и печатью территориального органа статистики. На нем должны быть надеты шарф и портфель синего цвета с символикой переписи населения.

В период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр «1446». Также будет действовать номер 8 8000 800 878.

Также вся информация о Национальной переписи будет опубликована на специализированном сайте sanaq.gov.kz, на официальном сайте stat.gov.kz, а также в социальных сетях YouTube (STATGOV KZ), Facebook (@statgov.kz), Instagram (@statgov.kz) с хэштегом #sanaqkz2021.