В ВКО пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 17 июля на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
Только за первый день проведения ОПМ «Дети в ночном городе» выявлено 66 административных правонарушений, из них:
Кроме того, пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних.
«К примеру, сотрудникам ОП Глубоковского района поступила информация, что в Белоусовке женщина, у которой есть 7-летний ребенок, систематически злоупотребляет алкоголем, за ребенком не следит. Несовершеннолетнего забрали и отправили в ЦАН. Женщину могут лишить родительских прав. Сейчас для этого собирают необходимые документы»,— рассказали в ДП ВКО.