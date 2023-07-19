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В ВКО пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних

Редактор:  
Зифа Хабирова
19 Июля 2023, 08:26
В ВКО пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 17 июля на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Только за первый день проведения ОПМ «Дети в ночном городе» выявлено 66 административных правонарушений, из них:

  • 15 неисполнение обязанностей по воспитанию детей;
  • 4 хулиганство, совершенное несовершеннолетними;
  • 3 появление в общественных местах в состоянии опьянения, а равно распитие несовершеннолетними алкогольных напитков;
  • 44 нахождение несовершеннолетних без законного представителя вне жилища с 23:00 до 6:00.

Кроме того, пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних.

«К примеру, сотрудникам ОП Глубоковского района поступила информация, что в Белоусовке женщина, у которой есть 7-летний ребенок, систематически злоупотребляет алкоголем, за ребенком не следит. Несовершеннолетнего забрали и отправили в ЦАН. Женщину могут лишить родительских прав. Сейчас для этого собирают необходимые документы»,

— рассказали в ДП ВКО.

Восточно-Казахстанская область   Дети   полиция  
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