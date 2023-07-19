В ВКО пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 17 июля на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Только за первый день проведения ОПМ «Дети в ночном городе» выявлено 66 административных правонарушений, из них:

15 — неисполнение обязанностей по воспитанию детей;

4 — хулиганство, совершенное несовершеннолетними;

3 — появление в общественных местах в состоянии опьянения, а равно распитие несовершеннолетними алкогольных напитков;

44 — нахождение несовершеннолетних без законного представителя вне жилища с 23:00 до 6:00.





Кроме того, пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних.