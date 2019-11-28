+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -5 °С
USD 386.19 EUR 425.08
RUB 6.04 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В ВКО провалилась под лед машина: рыбаки спасены

28 Ноября 2019 11:45
Поделиться:
В ВКО провалилась под лед машина: рыбаки спасены

КУРЧУМ. КАЗИНФОРМ - Спасатели ВКО помогли рыбакам, у которых под ледпровалился автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

Новости по теме

Павлодарским спасателям пришлось через окна проникать в квартиры с оставшимися там детьми
Столичные огнеборцы спасли детей из горящей квартиры Как спастись, если вы провалились под лед Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в 2020 году в Караганде

«27 ноября в 20:25 часов поступил сигнал о помощи рыбакам, у которых под лед

провалился автомобиль в Бухтарминском водохранилище. Спасатели Курчумского

района выехали к месту, в район села Алгабас - примерно в 15 км от спасательной станции «, - говорится в сообщении .

Темное время суток затрудняло поиски пострадавших. Применяя сигнальное громкоговорящее устройство и созваниваясь с рыбаками, обнаружили людей. Пострадавшие от эвакуации отказались, находились в удовлетворительном состоянии.

Лед на водохранилище толщиной 5-7 см, не выдержал автомобиль, который частично провалился под лед. Повезло, что инцидент произошел возле берега и машина только частично оказалась в воде.

Спасатели и другие рыбаки, находящиеся на берегу, вытащили автомобиль. Затем сопроводили пострадавших до с. Курчум.

Правила поведения на льду:

Не выходите на тонкий не окрепший лед;

Не собирайтесь группами на отдельных участках льда;

Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду;

Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед;

Не переходите водоем по льду в запрещенных местах;

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;

Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив