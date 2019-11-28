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вчера 22:54
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вчера 19:32
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В ВКО провалилась под лед машина: рыбаки спасены
КУРЧУМ. КАЗИНФОРМ - Спасатели ВКО помогли рыбакам, у которых под ледпровалился автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.
«27 ноября в 20:25 часов поступил сигнал о помощи рыбакам, у которых под лед
провалился автомобиль в Бухтарминском водохранилище. Спасатели Курчумского
района выехали к месту, в район села Алгабас - примерно в 15 км от спасательной станции «, - говорится в сообщении .
Темное время суток затрудняло поиски пострадавших. Применяя сигнальное громкоговорящее устройство и созваниваясь с рыбаками, обнаружили людей. Пострадавшие от эвакуации отказались, находились в удовлетворительном состоянии.
Лед на водохранилище толщиной 5-7 см, не выдержал автомобиль, который частично провалился под лед. Повезло, что инцидент произошел возле берега и машина только частично оказалась в воде.
Спасатели и другие рыбаки, находящиеся на берегу, вытащили автомобиль. Затем сопроводили пострадавших до с. Курчум.
Правила поведения на льду:
Не выходите на тонкий не окрепший лед;
Не собирайтесь группами на отдельных участках льда;
Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду;
Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед;
Не переходите водоем по льду в запрещенных местах;
Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;
Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
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