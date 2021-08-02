В ВКО проходят сборы разведчиков

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 500 военнослужащих принимают участие в полевых сборах разведывательных подразделений Ушаральского, Усть-Каменогорского, Аягозского и Семейского гарнизонов регионального командования «Восток», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

Сборы проходят на полигоне «Шығыс» до 14 августа текущего года.

С участниками будут проведены занятия по огневой, тактической и специальной подготовке, а также военной топографии.

В дневное, ночное время будут организованы практические стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетехники.

– Сборы проводятся с целью проверки знаний, навыков и умений разведчиков и повышения боевого потенциала подразделений, – отметил заместитель начальника штаба – начальник разведывательного управления командующего войсками регионального командования «Восток» подполковник Динар Курбанбаев.