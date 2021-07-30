В ВКО приступили к работе 77 вновь избранных акимов сельских округов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области из 232 кандидатов, внесенных в бюллетени, были избраны на должность акимов сельских округов 77 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил информационный центр ВКО, на выборах победили представители пяти партий и самовыдвиженцы. Из числа избранных акимов 46 человек были переизбраны, четверо были акимами в других сельских округах.

Самый молодой аким – Дархан Толеуханов, ему 29 лет. Теперь он будет работать акимом Айыртауского сельского округа Уланского района. А 61-летний Советкан Калиев, ставший главой Маканшинского сельского округа Урджарского района – самый старший по возрасту среди акимов.

«Из 77 человек - восемь женщин. Если говорить об образовании, среди акимов 23 учителя, 16 юристов, 15 специалистов сельского хозяйства, девять экономистов, восемь инженеров и шесть представителей других профессий. Акимы районов представили избранных акимов сельских округов населению, дали им ряд поручений», – говорится в сообщении.