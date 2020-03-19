В ВКО приостановлено движение автобусных сообщений с Россией и Китаем

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель Управления транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов рассказал на пресс-конференции о профилактике коронавирусной инфекции на объектах транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

С 13 марта текущего года весь общественный транспорт Восточного Казахстана перешел на 3-кратную обработку салона в соответствии с санитарными правилами. Перевозчиками заключены договора на поставку дезинфицирующих средств на трехмесячный период.

По состоянию на 17 марта, в регионе задействован 2061 автобус в обслуживании регулярных пассажирских сообщений. Водителям автобусов выданы соответствующие памятки по обработке транспорта.

- Объекты транспортной инфраструктуры, а это действующие 4 аэропорта, 21 железнодорожная станция, 3 автовокзала, 10 автостанций и 12 пунктов обслуживания пассажиров, также перешли на трехкратную обработку дезинфицирующими средствами, – отметил Нуржан Жумадилов.

Кроме того в целях безопасности приостановлено движение международных автобусных сообщений области с Российской Федерацией – 16 направлений, и Китаем – 4 направления приостановлены с 27 января.

По международным и транзитным железнодорожным сообщениям, проходящим на территории ВКО, с 16 марта приостановлено движение маршрута «Ташкент-Новосибирск», с 18 марта маршрут «Алматы-Новосибирск» сокращен до города Семей. Также с 22 марта будет приостановлено движение «Томск-Риддер», а с 23 марта – «Бишкек-Новосибирск».

С 18 марта приостановлены международные авиасообщения по маршруту «Усть-Каменогорск-Москва». С 23 марта приостанавливается движение маршрута «Усть-Каменогорск-Новосибирск» .

Нуржан Жумадилов отметил, что согласно информации авиакомпании «S7», рейсы приостановлены предварительно до 31 мая текущего года. Для возврата авиабилетов пассажирам необходимо обратится по месту приобретения.