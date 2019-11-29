В ВКО принимаются меры по увеличению количества камер видеонаблюдения в школах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В областном акимате под председательством заместителя акима ВКО Асем Нусуповой состоялось заседание по вопросу безопасности учащихся в школах региона, передает МИА «Казинформ».

С докладом выступил начальник Департамента полиции генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев. Он озвучил результаты инспектирования средних учебных заведений области на предмет безопасного нахождения учеников в школах.

«Сегодняшнее состояние преступности среди несовершеннолетних, состояние их здоровья, социальной защищенности требует от всех нас объединить усилия, направленные на создание благоприятных условий жизни наших детей», - отметил генерал-майор полиции.

Он акцентировал внимание участников не только на ряд проблемных вопросов, но и отметил положительные примеры в работе образовательных учреждений. Так, в отдельных школах области для обеспечения безопасности привлекаются специализированные охранные фирмы. Руководитель областной полиции предложил органам образования изучить инициативу учебных заведений, и продумать повсеместное введение указанной практики. Также рассмотрена оснащенность школ камерами видеонаблюдения. Принимаются меры по увеличению количества камер видеонаблюдения. Уже на сегодняшний день в 650 школах области имеются более 8 тысяч камер. На встрече было предложено разработать единый стандарт видеокамер, чтобы качество видеосъемок позволяло вести наблюдение и в темное время суток.

Помимо этого были высказаны предложения установить дежурства педагогов и школьных инспекторов, которые в течение дня смогут осуществлять контроль за входом и выходом учащихся со школ, обход учебных учреждений и прилегающих территорий, разработать программу классных часов по тематике соблюдения безопасности жизни и здоровья учащихся. Для того чтобы повысить нравственное воспитание несовершеннолетних, предложено усилить роль совета профилактики при организациях образований.

Как рассказала в своем докладе руководитель управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, для оперативного реагирования на различные проблемы создан специальный колл-центр, работающий круглосуточно. Специалистами разрабатываются часто задаваемые вопросы и ответы на них. Еженедельно все поступившие звонки анализируются, проблемы, с которыми обращаются школьники, доводятся до соответствующих органов. Также во всех организациях образования размещены номера телефонов экстренных служб для обращения в чрезвычайных ситуациях. С родителями на собраниях проводится разъяснительная работа по информационной безопасности детей, общению с незнакомцами.

По окончании встречи было принято решение о создании рабочей группы из числа работников образования и Управления местной полицейской службы ДП ВКО. Рабочая группа будет вырабатывать пути практической реализации мер по повышению безопасности в школах.