В ВКО поздравили с юбилеем известного ученого и писателя Бориса Щербакова

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В областном Доме дружбы – центре общественного согласия восточноказахстанцы поздравили со знаменательным 80-летним юбилеем земляка, ученого-орнитолога, писателя-краеведа Бориса Щербакова, передает МИА «Казинформ».

На протяжении всего вечера отмечались выдающиеся заслуги и разносторонние таланты писателя, подчеркивая его вклад в развитие науки, краеведения. Об этом свидетельствовала и выставка в фойе Дома дружбы. Среди экспонатов были фотографии, тетради с зарисовками и полевыми записками из экспедиций разных лет юбиляра.





Всю жизнь ученый-натуралист выступает за сохранение биологического разнообразия региона. Именно по его инициативе создан Западно-Алтайский заповедник, а также на 10 лет (с 2017 года) введен запрет на весеннюю охоту. При его непосредственном участии созданы Тарбагатайский заказник и Маркакольский заповедник, остановлены вырубки леса в районе Тарханки и Риддера. Ученый совершил более 300 экспедиций по Казахстану, Средней Азии, Алтаю, Индии, Вьетнаму, итоги которых нашли отражение в его трудах и увлекательных очерках. Кроме того, Борис Щербаков – автор 35 художественных, научных и научно-популярных книг, а также более 200 публикаций по педагогике, ботанике, экологии, миграциям, эволюции и биологии птиц, пресмыкающихся, млекопитающих на Востоке Казахстана. Среди них - увлекательнейший сборник «У каждой сказки своя правда…», оригинальные зарисовки «Старое подворье», детектив «Доктор Филипп и его друзья, или криминальные истории в природе».





Также Борис Щербаков и ученый Виктор Понявин издали книгу «Восточный Казахстан – сердце Евразии» с материалами полевых экспедиций, собранными в течение более 40 лет. Перу писателя-краеведа принадлежат также книги «Путь к Абаю» и «Звездная степь Жидебая». В 2018 году в региональном проекте «Книжная серия «Абай әлемі»/«Мир Абая», инициированном акимом области Даниалом Ахметовым, вышел новый сборник произведений юбиляра.

От имени главы региона Даниала Ахметова юбиляра поздравил секретарь областного маслихата Владимир Головатюк:

«Сегодня большое событие для всех нас. Примите самые искренние и сердечные поздравления. У Вас очень яркий, многогранный, успешный трудовой путь. Вы внесли значительный вклад в защиту природы области, воспитали прекрасное поколение учеников, создали уникальный монументальный труд с легендами и преданиями. Через книгу «Звездная степь Жидебая» Вы смогли показать судьбу народа Великой степи, среди которых яркими личностями предстают Абай Кунанбайулы, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов. Вы достойный пример для молодого поколения».





Особую эмоциональную атмосферу торжества и незабываемого творческого вдохновения в этот праздничный вечер создали выступления оркестра казахских народных инструментов, солистов «Ертіс концерт», танцевальные композиции ансамблей «Жалында» и «Ай Софи», а также театральная постановка рассказа Бориса Щербакова, подготовленная артистами областного драматического театра.



