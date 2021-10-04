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    12:06, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    В ВКО помощь спасателей понадобилась попавшему в ДТП водителю

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Урджарском районе, на 10-м км трассы «Маканчи – Келдымурат», произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили «MitsubishiSpaceWagon» и «Лада Приора». В автомобиле «Мitsubishi» зажало водителя и потребовалась помощь спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    По прибытии сотрудники ПЧ-54 при помощи двух автоцистерн произвели растягивание кузова, извлекли зажатого мужчину 1978 г.р. и передали сотрудникам скорой помощи.


    Теги:
    МЧС ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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