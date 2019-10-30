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В ВКО пациента с раком почки впервые прооперировали с применением робота

30 Октября 2019 19:00
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В ВКО пациента с раком почки впервые прооперировали с применением робота

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Врачи многопрофильного Центра онкологии и хирургии разработали и внедрили роботизированную хирургию в онкоурологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

«Доктор Хусан Умурзаков прошел интенсивное обучение по робот-ассистированной хирургии в центре «TransEnterix» (Италия), и теперь наши онкологи имеют возможность выполнять высокотехнологические виды хирургического лечения на роботизированной системе Senhance TM», — сообщили в Центре онкологии и хирургии.

На днях доктора провели первую операцию по удалению почки с применением робота.

«Состояние пациентки в настоящее время стабильное», — добавили в центре.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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