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В ВКО пациента с раком почки впервые прооперировали с применением робота
30 Октября 2019 19:00
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Врачи многопрофильного Центра онкологии и хирургии разработали и внедрили роботизированную хирургию в онкоурологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
«Доктор Хусан Умурзаков прошел интенсивное обучение по робот-ассистированной хирургии в центре «TransEnterix» (Италия), и теперь наши онкологи имеют возможность выполнять высокотехнологические виды хирургического лечения на роботизированной системе Senhance TM», — сообщили в Центре онкологии и хирургии.
На днях доктора провели первую операцию по удалению почки с применением робота.
«Состояние пациентки в настоящее время стабильное», — добавили в центре.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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