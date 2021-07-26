В ВКО озвучили итоги выборов сельских акимов

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 25 июля в Восточном Казахстане избрали акимов сел, поселков, сельских округов по 77 избирательным округам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

По данным председателя Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Ерсаина Набиева, в список избирателей по округам было включено свыше 111 тысяч человек. В голосовании приняли участие более 101 тысячи человек, или 90,9 процентов. Число зарегистрированных претендентов на место акима составило 232 человека. Во всех 77 избирательных округах были избраны акимы.

– Из них 60 человек выдвинуты партией Nur Otan, 11 человек от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», два человека от партии «ADAL», по одному человеку от Демократической партии Казахстана «Ак жол» и Народной партии Казахстана. Кроме этого, два самовыдвиженцы, – отметил Ерсаин Набиев.

Сообщения об итогах выборов акимов сел, поселков, сельских округов размещены на интернет-страницах районных избирательных комиссий и опубликованы в СМИ.