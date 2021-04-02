В ВКО открылась первая выставка картин в жанре сатиры, юмора и карикатуры

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В День смеха состоялось открытие первой выставки картин в жанре сатиры, юмора и карикатуры - «Езу тартар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Выставка прошла в областной библиотеке имени А. С. Пушкина. На экспозиции были представлены работы 13 самобытных художников Восточного Казахстана из творческого объединения «Жанғыру».

Объединение «Жанғыру» было создано по инициативе известного художника Кудаша Нурсадыкова в 2019 году с целью поддержки молодых талантов и развития изобразительного искусства в регионе. В настоящее время творческая группа «Жанғыру» объединяет 25 художников, среди которых как именитые мастера кисти, так и начинающие авторы.

С приветственным видео-обращением выступил деятель культуры РК, член Союзов художника, журналистов и писателей РК Еркин Нуразхан. О важности данной выставки рассказали члены Союза художников Бекбердинова Гульнар и Турганбаев Ержан.

Участники мероприятия увидели дружеские шаржи Ержана Турганбаева, Мерея Кайнарулы, сатирические картины Гульнар Бекбердиновой, Маржан Бакытбековой, Айбека Самарханова и других мастеров кисти.

В каждом произведении вернисажа гости имели возможность окунуться в особый жанр изобразительного искусства, посмотреть на себя, на процессы окружающего мира со стороны и... улыбнуться.

В завершении мероприятия авторам картин были вручены благодарственные письма, а гостям предложен мастер-класс от профессионалов холста и кисти.