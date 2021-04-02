В ВКО открылась первая выставка картин в жанре сатиры, юмора и карикатуры
Выставка прошла в областной библиотеке имени А. С. Пушкина. На экспозиции были представлены работы 13 самобытных художников Восточного Казахстана из творческого объединения «Жанғыру».
Объединение «Жанғыру» было создано по инициативе известного художника Кудаша Нурсадыкова в 2019 году с целью поддержки молодых талантов и развития изобразительного искусства в регионе. В настоящее время творческая группа «Жанғыру» объединяет 25 художников, среди которых как именитые мастера кисти, так и начинающие авторы.
С приветственным видео-обращением выступил деятель культуры РК, член Союзов художника, журналистов и писателей РК Еркин Нуразхан. О важности данной выставки рассказали члены Союза художников Бекбердинова Гульнар и Турганбаев Ержан.
Участники мероприятия увидели дружеские шаржи Ержана Турганбаева, Мерея Кайнарулы, сатирические картины Гульнар Бекбердиновой, Маржан Бакытбековой, Айбека Самарханова и других мастеров кисти.
В каждом произведении вернисажа гости имели возможность окунуться в особый жанр изобразительного искусства, посмотреть на себя, на процессы окружающего мира со стороны и... улыбнуться.
В завершении мероприятия авторам картин были вручены благодарственные письма, а гостям предложен мастер-класс от профессионалов холста и кисти.