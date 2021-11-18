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В ВКО ограничено движение на республиканских трассах

18 Ноября 2021 09:43
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В ВКО ограничено движение на республиканских трассах

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе дороги с 08:00 открыты по всем направлениям, но сохраняется ряд ограничений движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС в Instagram.

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Дороги с 08:00 открыты по всем направлениям, кроме ограничений движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на участках а/д республиканского значения:

1. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» (15-123 км., пос. Глубокое-г. Шемонаиха-гр.РФ

2. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» (15-105 км., пос. Белоусовка-г. Риддер)

3. «Таскескен-Бахты (граница КНР)» (0-75 км, с. Таскескен-с. Уржар)

4.17.11. с 22:00 «Алматы-Усть-Каменогорск» (615-967 от границы Алматинской области- до с. Калбатау.

17 ноября ночью в ДЧС сообщали о закрытии 4 автодорог в связи с ухудшением погодных условий (буран, нулевая видимость).

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК   #Погода  
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