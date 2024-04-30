В ВКО объявлено штормовое предупреждение

В период с 30 апреля по 4 мая на территории Восточно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми осадками, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ожидается формирование склоновых стоков, подъем уровня воды на реках, ручьях и временных водотоках. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Арман Наурызбаев.

— На сегодня площадь покрытия снега по области составляет 22%. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Для своевременной оценки паводковой ситуации проведено восемь аэровизуальных обследований. Ежедневно созданными мобильными группами ведется круглосуточный мониторинг, — сказал представитель ведомства.

По его словам, местные исполнительные органы в полном объеме провели запланированные работы по очистке каналов, арыков и мостов. Согласно плану превентивных мероприятий проводятся берегоукрепительные и дноуглубительные работы, наращивание дамб, укладка мешкотары.