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    14:56, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В ВКО объявлено штормовое предупреждение

    погода
    Фото: freepik.com

    В период с 30 апреля по 4 мая на территории Восточно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми осадками, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ожидается формирование склоновых стоков, подъем уровня воды на реках, ручьях и временных водотоках. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Арман Наурызбаев.

    — На сегодня площадь покрытия снега по области составляет 22%. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Для своевременной оценки паводковой ситуации проведено восемь аэровизуальных обследований. Ежедневно созданными мобильными группами ведется круглосуточный мониторинг, — сказал представитель ведомства.

    По его словам, местные исполнительные органы в полном объеме провели запланированные работы по очистке каналов, арыков и мостов. Согласно плану превентивных мероприятий проводятся берегоукрепительные и дноуглубительные работы, наращивание дамб, укладка мешкотары.

    — Действует областной оперативный штаб, координируется работа всех служб. Силы и средства с 1 февраля приведены в готовность. Паводковая обстановка находится на постоянном контроле, — заверил А. Наурызбаев.

    Теги:
    Погода ДЧС Восточно-Казахстанская область Метеоусловия Регионы Казахстана Осадки Реки Штормовое предупреждение
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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