В ВКО обсудили национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Комиссия по правам человека при Президенте РК при участии акимата ВКО и Офиса программ ОБСЕ в течение четырех дней провела обучающие семинары-тренинги для государственных служащих, представителей НПО и общественности города Усть-Каменогорска и области о национальных и международных механизмах защиты прав человека, передает МИА «Казинформ».

Данные тренинги направлены на повышение уровня информированности населения о правах, свободах и обязанностях человека, судебных и внесудебных механизмах защиты прав, а также правовой культуры всех слоев общества.

Во время мероприятия секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев рассказал о национальной и международной системе защиты прав человека в РК, механизмах взаимодействия национальных учреждений по правам человека с судебными и правоохранительными органами, институтами гражданского общества, а также другими государственными органами.

«В современном мире, когда проблема защиты прав человека вышла далеко за пределы каждого отдельного государства, возникла необходимость создания универсальных международно-правовых стандартов, которые отражены в ряде важнейших правовых актов, как Билль о правах человека, включающий Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Права и свободы человека перестали быть объектом только внутренней компетенции государства, а стали делом всего международного общества», – отметил он.

Кроме того, эксперт Комиссии по правам человека при Президенте РК Светлана Жаркенова рассказала участникам об актуальных вопросах защиты гражданских, трудовых, социально-экономических и культурных прав граждан Республики Казахстан, а также иных лиц, постоянно либо временно проживающих на территории Казахстана. Она ознакомила присутствующих с механизмами реализации конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической и медицинской помощи, образования, информации, социальных услуг, а также предупреждения и разрешения возможных трудовых и социальных конфликтов в обществе.

Член Комиссии по правам человека при Президенте РК Зульфия Байсакова подчеркнула, что особое внимание уделяется гендерной политике, а также проблемам защиты прав детей и путям их решения, проблемам защиты от насилия в семье. Также она рассказала о роли НПО и кризисных центров в сферах борьбы с бытовым насилием и торговлей людьми в Казахстане. Рассматривались проблемные вопросы оказания комплекса специальных социальных услуг жертвам бытового насилия.

Заседание дало возможность обсудить гостям и участникам острые проблемы института прав человека, обратить внимание на пробелы в этой сфере, выработать предложения по совершенствованию правовой системы.