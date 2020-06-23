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В ВКО обнальные фирмы нанесли ущерб государству на 525 млн. тенге

23 Июня 2020 15:43
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В ВКО обнальные фирмы нанесли ущерб государству на 525 млн. тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность ОПГ, причинившей ущерб государству в размере 525 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

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В рамках оперативно-профилактических мероприятий «STOP обнал» при координации прокуратуры области Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности ВКО пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

«В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 - 2019 годы создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО.

Ущерб от деятельности обнальных предприятий составил 525 млн. тенге», - говорится в сообщении.

В настоящее время зарегистрировано досудебное расследование по ст. ст.262 ч.1 (Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации), ст.216 ч.3 (cовершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) Уголовного кодекса РК, ведется следствие.


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#Восточно-Казахстанская область   #Минфин РК  
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