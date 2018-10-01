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В ВКО нет проблем с трехсменным обучением - Ерлан Сагадиев

11 Октября 2018 10:52 75
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В ВКО нет проблем с трехсменным обучением - Ерлан Сагадиев

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Министр образования РК Ерлан Сагадиев поблагодарил акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова за колоссальный труд в образовательной сфере.

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По словам министра, Восточный Казахстан лидирует в выполнении поставленных Главой государства задач в области образования и уделяет этой сфере много внимания и средств.

«В регионе нет проблем трехсменного обучения и аварийных школ благодаря строительству новых объектов образования. Мы видим успехи в изучении трехъязычия, в материально-техническом обеспечении школ», - говорит Ерлан Сагадиев.
В ВКО нет проблем с трехсменным обучением - Ерлан Сагадиев 

Отметим, что за последние три года в сфере образования в Восточном Казахстане были реализованы уникальные областные проекты, в которые было вложено почти 5 млрд тенге. За это время шла работа по трехлетней программе трехъязычного образования, началось внедрение систем и методик обучения по стандартам НИШ, а благодаря проекту «Менің мектебім» в полнокомплектных школах области открыто 476 новых современных кабинетов естественных наук  и роботехники.
В ВКО нет проблем с трехсменным обучением - Ерлан Сагадиев 

Как уже сообщалось, совместно с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым Ерлан Сагадиев посетил Восточно-Казахстанскую область в рамках обсуждения Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева. 


В ВКО нет проблем с трехсменным обучением - Ерлан Сагадиев 

 

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Ключевые слова: Образование, Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Людмила Малько

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