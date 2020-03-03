В ВКО нашли способ минимизировать коррупционные риски в системе здравоохранения

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане обсудили вопросы по противодействию коррупции в системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет сообщил, что введение централизованной системы финансирования и бухгалтерского учета поможет свести к минимуму коррупционные риски в системе здравоохранения области.

«Введение централизованной бухгалтерии минимизирует коррупционные риски, а также предотвратит нецелевое расходование бюджетных средств, повысит прозрачность денежных потоков. Это позволит руководителям учреждений здравоохранения сфокусировать внимание на предоставлении качественных медуслуг населению. Как сказал Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Дайте учителям учить, врачам – лечить», – подчеркнул он.

По его информации, несмотря на общую тенденцию снижения коррупции в стране, система здравоохранения продолжает оставаться одной из сфер, наиболее подверженных коррупционным рискам. Так, за 2019 год в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 15 правонарушений, наказанию подверглись восемь человек. Одним из громких дел является хищение главным бухгалтером Шемонаихинской центральной районной больницы более 96 млн тенге. За это деяние работник приговорен к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

«Как показывает практика, систематический характер коррупционных преступлений обусловлен тем, что у руководства учреждений здравоохранения есть возможность самостоятельно распределять выделенные бюджетные средства, передавать электронные цифровые ключи бухгалтерам, а также низким уровнем организации работы по финансовой дисциплине служб внутреннего аудита и т. д.», — отметил Е.Жалмагамбет.

О реализации государственной антикоррупционной политики рассказал руководитель управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан. По его словам, в 69 подведомственных организациях на постоянной основе проводится работа по соблюдению антикоррупционного законодательства. В рамках сотрудничества руководители медицинских учреждений подписали соглашение о персональной ответственности главных врачей за правонарушения сотрудников. Ведется работа по обеспечению прозрачности движения финансовых средств.

«Руководителям медорганизаций необходимо усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью», – подытожил Ильяс Мухамеджан.

Кроме того, были озвучены предложения, направленные на искоренение фактов коррупции в системе здравоохранения: проведение ежегодных проверок медучреждений и контроль за расходованием денежных средств, организация курсов повышения квалификации для главврачей по изучению норм бюджетного законодательства и использованию ЭЦП.







