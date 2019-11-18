В ВКО наградили предотвратившего падение вертолета командира воздушного судна «Казавиаспас»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по ЧС ВКО нагрудной знак «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» вручили сегодня герою мирного времени. Благодаря его грамотным действиям, четверо человек, находящиеся на борту, в том числе двое сотрудников санавиации, второй пилот и гражданский человек остались живы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Внештатная ситуация произошла в октябре прошлого года на территории Восточного Казахстана. Сотрудники «Казавиаспас» - командир воздушного судна Артур Габбасов, второй пилот Олег Самойлов вместе с работниками санавиации: фельдшером Татьяной Сергеевой и врачом-реаниматологом Галиной Семеновой совершили плановый полет для транспортировки больного по маршруту «Усть-Каменогорск-Риддер». Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой нуждался в срочной госпитализации.





На обратном пути в 23 км от аэропорта областного центра одному члену экипажа на борту Eurucoptera стало внезапно плохо. Позже выяснилось, у второго пилота произошел спазм головного мозга, потеря сознания, а также эпилептические судороги. Бессознательный пилот своим телом придавил рычаги и педали управления. В следствие этого вертолет стал пикировать.

«Все произошло быстро», - вспоминает командир воздушного судна Артур Габбасов. – «Вначале я подумал, что произошел отказ техники. Вижу, что моему коллеге плохо, и он не реагирует на мои команды. Вертолет находился на высоте 700-800 метров, поэтому счет шел на секунды. Необходимо было освободить рычаги управления».

Организовав грамотные действия и мобилизовав сотрудников санавиации, которые помогли вытащить второго пилота, командир воздушного судна принял управление на себя и совершил экстренную посадку.

В воздухе Артур Габбасов успел сориентироваться по местности и постарался приземлить судно недалеко от населенного пункта, чтобы поспела наземная скорая помощь.

«Мы приземлились недалеко от посёлка Винное. Состояние больного пассажира не ухудшилось, в ходе экстренной посадки он не пострадал. Поэтому наше внимание было сконцентрировано на втором пилоте. Вместе с моей коллегой мы постарались освободить дыхательные пути и нормализовать дыхание», - рассказала фельдшер санавиации Татьяна Сергеева.

Постепенно второй пилот стало приходить в сознание. До Усть-Каменогорска осталось лететь 7 минут. Имея допуск к пилотированию одному, посоветовавшись с врачами, Артур Габбасов принял решение долететь до областного центра. «С воздуха я запросил скорую медицинскую помощь, поэтому по прилету в аэропорту нас ждали медики, которые госпитализировали не только пассажира, но и моего коллегу», - добавил командир воздушного судна.

Артур Габбасов, бывший военный летчик, имеет около 1800 часов полета. В прошлом управлял такими воздушными суднами, как МИ-8, МИ-17. Последние годы пилотирует на Eurucopter Казавиаспаса КЧС МВД РК. За годы трудового стажа у Артура это первый случай, когда в воздухе произошла подобная ситуация. Чтобы принять верное решение, совершить грамотные хладнокровные действия, организовать на борту пассажирский состав, не дав им впасть в панику, у Артура Габбасова было всего 13 секунд.