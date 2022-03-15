В ВКО наградили парней за спасение женщины при пожаре

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Усть-Каменогорске наградили троих парней, спасших при пожаре женщину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

12 марта по улице Протозанова в квартире на 9-ом этаже произошел пожар. До прибытия службы пожаротушения ДЧС ВКО трое друзей, оказавшись случайно поблизости и увидев густой дым, идущий с квартиры, заметили на карнизе балкона женщину, которая буквально из последних сил удерживалась на весу.

Берик Сагимбаев, Дарын Жанибеков, Бектемир Алибеков, не задумываясь, ринулись на помощь. Забежав в подъезд, поднявшись в соседнюю квартиру, расположенную ниже этажом от той, где бушевал огонь, они вышли на балкон и буквально в последнюю минуту Берик Сагимбаев вытащил женщину. Ему помогали его друзья Дарын и Бектимир.

Дарын, который учится в медицинском колледже, оказал первую помощь женщине. Затем они втроем обошли квартиры подъезда и сообщили жителям о пожаре, чтобы все оперативно покинули опасную зону.

Спустя день спасатели ДЧС ВКО отыскали героев и наградили благодарственными письмами.

Берик Сагимбаев - предприниматель, Дарын Жанибеков -студент медколледжа, Бектемир Алибеков- сотрудник АО «УК тепловые сети».