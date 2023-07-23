В ВКО на 10 лет осудили подростка-токсикомана за жестокое убийство родной матери

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пятнадцатилетний житель одного из районов цинично расправился с собственной матерью. Совершив убийство, мальчик избавился от тела - пропавшую без вести искали в течение нескольких месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.



Лишь случайность помогла обнаружить следы преступления и останки женщины. На суде брат обвиняемого потребовал для него пожизненного срока.

Выяснилось, что подросток был младшим в семье. Кроме него росли еще два брата. Отец с матерью развелся и уехал в другую область, но продолжал оказывать семье всяческую помощь.

Мама семейства подрабатывала ремонтными работами в областном центре, в то время как дети оставались в ауле с бабушкой и дедушкой. Подросток учился хорошо, до тех пор пока не попал в дурную компанию. Сверстники из села практиковали употребление алкоголя, а когда не было его, нюхали пары строительного клея. Так, к 15-летнему возрасту у мальчика сформировалась токсикоманическая зависимость. Мать семейства пыталась вразумить сына, но мальчик никого не слушал. А в один из августовских дней конфликт между ними привел к трагедии. Находившийся в опьянении подросток забил до смерти булыжником вернувшуюся из областного центра мать. Сам момент убийства остался без свидетелей. После этого подросток решил немедленно скрыть следы преступления. Он загрузил на тачку тело матери и привез к пустовавшему дому. Там он сбросил тело несчастной в выгребную яму вместе с вещами, телефоном и сумочкой. Туда же он сбросил испачканную в крови одежду и в одних трусах направился к дому.

А тем временем в селе средний сын женщины поднял тревогу: мать не вернулась из города, хотя никогда ранее не опаздывала так надолго. Через несколько суток женщину объявили в розыск. Приехал бывший муж. Вся семья, включая убийцу, принялась активно искать пропавшую. По истечении трех недель поиски приостановились. Экс-супругу пропавшей женщины пора было возвращаться на работу. Младшего сына он увез с собой и по приезде на место жительства устроил его в учебное заведение.

Останки женщины нашлись только спустя пять месяцев. Хозяйка заброшенного дома приехала в село по делам и заметила в выгребной яме яркую сумочку. Были вызваны полицейские, которые тщательно исследовали содержимое ямы и вынули оттуда ужасную находку. Вместе с телом достали и вещи, в которых родные узнали одежду подростка.

На допрос парень приехал вместе с отцом. И практически с порога признался в убийстве матери. Показал на следственном эксперименте, как убивал, как прятал тело. Психологическая экспертиза определила, что в момент убийства подросток был в состоянии опьянения, но при этом абсолютно вменяем. Однако на момент расследования его зависимость и чувство вины уже привели к психическому расстройству.

На закрытом судебном процессе, где слушалось дело, присутствовала вся семья. Старший брат парня просил судей назначить ему самое строгое наказание — пожизненное заключение в тюрьму.

Согласно информации пресс-службы областного суда, вершители закона приняли во внимание тот факт, что особо тяжкое преступление совершено подростком, и определили мерой наказания заключение в колонию для несовершеннолетних на десять лет.