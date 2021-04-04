В ВКО мужчина не смог продать мясо и выкинул туши возле трассы

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ВКО мужчина не смог продать мясо скотины и выкинул его возле трассы, передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24 марта 45-летний житель села Бозанбай Уланского района зарезал принадлежащую ему домашнюю скотину с целью продажи мяса, после чего не сумев реализовать, выбросил мясную продукцию на 4 км трассы Мамай Батыр-Бозанбай.

– Гражданин привлечен к административной ответственности по статье 434 пункту 2 КРКоАП. Также материал направлен в районную территориальную ветеринарную инспекцию для привлечения к административной ответственности по статье 406 КРКоАП «За нарушение ветеринарного законодательства», – рассказали в полиции.



