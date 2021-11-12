В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб на 900 млн тенге
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ БЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу с начала прошлого года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФН.
На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.
Так, территориальным департаментом Агентства по ВКО ликвидирована ОПГ в лице Я.Москвиной, К.Даирбаева и Ф.Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.
Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге. Члены ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы.
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