В ВКО купят дополнительные автобусы для развозки детей к школам

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня доставка детей на автобусах осуществляется в 134 школы региона, в этом году дополнительно приобрели 26 единиц транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

На заседании акимата области глава региона Даниал Ахметов поручил управлению образования проанализировать ситуацию и определить, сколько ещё необходимо школьных автобусов для организации безопасного подвоза детей в учебные заведения.

В целом же, в 2021-2022 году будут функционировать 647 общеобразовательных школ, все они подключены к системе «Ashyq». В 584 школах будут работать столовые с горячим питанием. По словам руководителя управления образования региона Сайрангуль Жумадиловой, все педагоги и технический персонал учебных заведений вакцинированы.

- Учебниками мы обеспечены на сто процентов, на эти цели выделено более миллиарда тенге, - отметила она. - Уже началась приемка школ, которые в этом году будут проводить обучение в трёх форматах: дистанционное, комбинированное и традиционное. В каждой школе в обязательном порядке оборудованы медицинские кабинеты и изоляторы.

Аким области Даниал Ахметов также поручил разработать углубленную IT-программу, которая позволит изучать данные дисциплины за рамками школьной программы.

Традиционно особенное внимание уделяется детям из малоимущих и многодетных семей - их уже обеспечили школьной формой и принадлежностями, дети из этих семей будут бесплатно питаться в школьных столовых. Важно и то, что на сегодняшний день, все школы региона обеспечены стопроцентным запасом топлива.