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В ВКО директора предприятия осудили за преднамеренное банкротство

16 Ноября 2021 10:54
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В ВКО директора предприятия осудили за преднамеренное банкротство

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресечен факт преднамеренного банкротства ТОО «Центр ОДИ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

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Фигурант дела - учредитель и руководитель предприятия Ю.Джексенев в период до признания предприятия банкротом незаконно передал в собственность аффилированных лиц гостиничный комплекс (кафе бар, сауна), принадлежащий ТОО.

Тем самым, зная о наличии задолженности перед государством, он уклонился от уплаты налогов в размере более 105 млн тенге.

Ю.Джексенев осужден к 1,5 годам ограничения свободы.

Решением суда наложен арест на объекты предприятия - гостиница, кафе-бар, сауна, здания хозяйственного блока.


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#Восточно-Казахстанская область   #Суды   #Минфин РК  
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