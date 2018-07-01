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В ВКО будут выращивать индейку для рынка ОАЭ

25 Июля 2018 04:37 209
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В ВКО будут выращивать индейку для рынка ОАЭ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Зарубежные предприниматели, тесно сотрудничающие с Арабскими Эмиратами, презентовали проект по производству и переработке мяса индейки. Агрокомплекс расположится в Бородулихинском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz. 

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Компании осталось получить разрешительную документацию в госорганах ВКО.

Плановая мощность комплекса - 8 200 тыс. т готовой продукции в год. Более 50% мяса будет экспортироваться в ОАЭ, оставшаяся часть станет реализовываться на внутреннем рынке. В этом же комплексе бизнесмены намерены выращивать радужную форель, большая часть которой также будет предназначена для Арабских Эмиратов.

Предприниматели готовы вложить в проект порядка 50 млн долларов. При удачном стечении обстоятельств производство мяса индейки должно окупиться за 2 года, а рыбы - за 2,5 года. Отмечается, что рабочими местами будут обеспечены 150 жителей Бородулихинского района.

«Мы рассматриваем новые рынки, в особенности - в области агропромышленного комплекса, - рассказывает генеральный менеджер компании LLC Bitonfly Максим Лавров. - Арабские Эмираты очень заинтересованы в закупке высококачественной продукции, Казахстан в этом отношении является одним из надежных партнеров.

К строительству агрокомплекса готовы приступить уже на днях.

«В Арабских Эмиратах очень ценится продукция с пометкой «органик», она стоит дороже. Мы нашли уникальную технологию, апробированную в мире. Она заключается в совместном выращивании рыбы и любых культур  - от салатов до клубники. ОЭА выгодно получить и мясо, и культуры без затрат на водные ресурсы», - отметил М. Лавров.

Контракты на реализацию проектов - будут инвестиционными. Руководитель управления сельского хозяйства ВКО Аскар Жакупбаев оповестил зарубежных партнеров о мерах государственной поддержки. Предприниматели рассчитывают на преференции по освобождению от таможенных пошлин, по налогам, а также на инвестиционные субсидии.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Инвестпроекты,
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