В ВКО более 200 владельцев нарушили правила хранения оружия

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года за нарушение правил хранения оружия привлечено к административной ответственности 201 лицо и за нарушение правил регистрации оружия привлечено к административной ответственности 153 лица. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

Департаментом полиции Восточно-Казахстанской области особое внимание уделяется сохранности гражданского оружия по месту постоянного жительства владельцев.

Каждый понедельник и четверг в учебных центрах сотрудники группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Управления административной полиции ДП проводят праворазъяснительные беседы с владельцами оружия по вопросу регистрации оружия.

Несмотря на это, владельцами допускаются нарушения, где с начала текущего года за нарушение правил хранения оружия привлечено к административной ответственности 201 лицо и за нарушение правил регистрации оружия привлечено к административной ответственности 153 лица.

В связи с этим Департамент полиции ВКО убедительно просит владельцев оружия соблюдать все установленные законом Правила условий хранения и перерегистрации оружия.

Использовать оружие в соответствии с целевым назначением, соблюдать установленный порядок перевозки оружия и патронов к нему, соблюдать требования безопасности при пользовании оружием.

Также при выезде из населенного пункта или оставление жилища на длительные сроки (командировка, отпуск, учеба, лечение и т. д.) можете сдать оружие на временное хранение в территориальные органы внутренних дел.

К сведению, оружие и патроны к нему должны храниться в прочно прикрепленном к полу или стене металлическом шкафу (сейфе), с толщиной стенок не менее 3 мм и внутренним замком на двери, а также оборудоваться сигнализацией.