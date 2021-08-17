В ВКО более 200 неплательщиков алиментов объявлены в розыск

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления миграционной службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области на постоянной основе проводится работа по установлению местонахождения разыскиваемых лиц за неуплату алиментов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Только с начала года за неуплату алиментов стражами порядка установлено более 200 граждан, которые, не оплачивая долги по алиментам, скрывались от судебных исполнителей.

- В начале августа текущего года в отдел миграционной службы УП г.Семей поступило определение суда об объявлении в розыск 39-летнего нарушителя, который не выплачивал алименты в размере ¼ части заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребенка и задолжал более 2,5 млн тенге. Данный гражданин был установлен в кратчайшие сроки. Для взыскания денежных средств материал был направлен в региональную палату частных судебных исполнителей, - рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

Миграционная служба ДП ВКО предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по статье 669 КР КоАП (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) и уголовная по статье 139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).







