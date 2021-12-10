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В ВКО 20 «обнальных» фирм нанесли ущерб на 5,5 млрд тенге

10 Декабря 2021 11:53
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В ВКО 20 «обнальных» фирм нанесли ущерб на 5,5 млрд тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» в Восточно-Казахстанской области было выявлено 8 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по ВКО.

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Как отмечалось в ходе круглого стола, проведенного Департаментом экономических расследований по ВКО, с участием представителей ВК филиала «Национальный Банк РК», банков второго уровня, Департамента государственных доходов по ВКО, Управления региональных представителей в г. Усть-Каменогорске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка,

организаторы преступных групп, в период с 2018 - 2020 г. создав свыше 20 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность.

Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.

Кроме этого, для осуществления законной предпринимательской деятельности, предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъяты первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства.

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за период существования организованных преступных групп составила в сумме 5,5 млрд. тенге.

Приговором суда организаторы и члены ОПГ под руководством С.Жарликова и Т.Тетерина осуждены к различным годам лишения свободы от 5 до 7 лет, ОПГ в составе А. Середы, А. Тимониной, И. Пономаренко, А. Зырянова, И. Демитрова от 3 до 7 лет, ОПГ в составе Я. Москвиной – к 5 годам лишения свободы.

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#Восточно-Казахстанская область   #Минфин РК  
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