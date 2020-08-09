Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В Венгрии перевернулся автобус с туристами, есть погибший

9 Августа 2020, 20:54
В Венгрии перевернулся автобус с туристами, есть погибший

БУДАПЕШТ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, еще 34 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с польским автобусом в Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Об этом сообщает Poland In.

Авария произошла на автодороге М5 возле города Кискунфелегаза.

В местной полиции заявили, что в автобусе на момент аварии находились 46 человек: два водителя и 44 пассажира. На месте происшествия погиб 35-летний мужчина, который сидел в передней части транспортного средства. Венгерские СМИ сообщают о трех пострадавших в тяжелом состоянии, среди которых - 5-летний ребенок.

Согласно информации, которую предоставил представитель Национальной службы скорой помощи Пал Дьерфи, венгерские спасатели направили к месту аварии вертолеты и 14 машин «скорой помощи».

Венгерская полиция отмечает, что причина аварии пока не известна.

Фото: Poland In


Происшествия   Венгрия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции