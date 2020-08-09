В Венгрии перевернулся автобус с туристами, есть погибший

БУДАПЕШТ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, еще 34 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с польским автобусом в Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Об этом сообщает Poland In.

Авария произошла на автодороге М5 возле города Кискунфелегаза.

В местной полиции заявили, что в автобусе на момент аварии находились 46 человек: два водителя и 44 пассажира. На месте происшествия погиб 35-летний мужчина, который сидел в передней части транспортного средства. Венгерские СМИ сообщают о трех пострадавших в тяжелом состоянии, среди которых - 5-летний ребенок.

Согласно информации, которую предоставил представитель Национальной службы скорой помощи Пал Дьерфи, венгерские спасатели направили к месту аварии вертолеты и 14 машин «скорой помощи».

Венгерская полиция отмечает, что причина аварии пока не известна.

Фото: Poland In