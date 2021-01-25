В Венесуэле рассказали о результатах исследований вакцины «Спутник V»

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Венесуэльские врачи не зафиксировали серьезных осложнений у добровольцев, которые приняли участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в воскресенье венесуэльский врач Алексис Гарсия Пиньера в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента - 40», - сказал медик, который руководит исследованиями вакцины в южноамериканской стране. По словам врача, были выявлены только легкие осложнения: гриппозное состояние, головная боль или боль в месте укола, сообщает ТАСС.

Пиньера также сообщил, что в стране не было зафиксировано «ни одного случая серьезных осложнений или смерти добровольца». «Наши результаты совпадают с тем, что можно найти в научных публикациях, и с результатами вакцинации в России и Аргентине», - сказал медик.

В декабре вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках 10 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее сообщалось о получении Каракасом 2 тыс. доз российской вакцины для участия в третьей фазе клинических испытаний.



